В Кыштыме проведён массовый рейд по выявлению правонарушений и преступлений

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В ночь с 20 на 21 марта около 100 сотрудников полиции, частных охранных организаций, Федеральной службы судебных приставов, представителей добровольных народных дружин, лесничества и других ведомств провели оперативно-профилактическую операцию «Район».



Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, были проверены адреса пребывания иностранных граждан, отработан жилой сектор с целью профилактики нарушений мер безопасности среди населения при использовании отопительных приборов и проведены рейды по городу.

В результате сотрудниками федеральной службы судебных приставов взыскано с должников более 29 тысяч рублей.

Также полицейские задержали местного жителя 1985 года рождения. Ранее мужчина был судим. На этот раз он похитил в одном из офисов на улице Ленина пять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации УК РФ – кража.