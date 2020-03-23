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В Кыштыме проведён массовый рейд по выявлению правонарушений и преступлений

Сегодня, 15:00 Категория: Общество
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В ночь с 20 на 21 марта около 100 сотрудников полиции, частных охранных организаций, Федеральной службы судебных приставов, представителей добровольных народных дружин, лесничества и других ведомств провели оперативно-профилактическую операцию «Район».


Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, были проверены адреса пребывания иностранных граждан, отработан жилой сектор с целью профилактики нарушений мер безопасности среди населения при использовании отопительных приборов и проведены рейды по городу.

В результате сотрудниками федеральной службы судебных приставов взыскано с должников более 29 тысяч рублей.

 

Также полицейские задержали местного жителя 1985 года рождения. Ранее мужчина был судим. На этот раз он похитил в одном из офисов на улице Ленина пять тысяч рублей.  Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации УК РФ – кража.

 

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Теги: Кыштым охрана правопорядка Операция Р

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