Кыштым продолжает накрывать волна мошенничеств

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Очередной факт мошенничества был зарегистрирован в нашем городе в минувшую субботу, 21 марта.

В дежурную часть обратилась молодая семейная пара, которая обогатила неизвестных на двенадцать с половиной тысяч рублей. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, глава семьи попался на известную уже схему. Ему позвонил незнакомец и представился работником службы безопасности банка. По его словам, с карты клиента кто-то пытался снять деньги и предложил защитить накопления. Для этого требовались все сведения о карте, которые кыштымец и предоставил.

– Как только вам позвонили с незнакомого номера, представились работником банка и пытаются убедить вас в том, что вашей карте что-то или кто-то угрожает, незамедлительно прерывайте разговор и перезванивайте на горячую линию своего банка, – предупреждает Светлана Дятлова. – Как показывает практика, в большинстве случаев это чистой воды мошенничество.