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В Кыштыме подано уже пять заявлений на маткапитал за первенца

Сегодня, 14:47 Категория: Общество
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Федеральный закон о расширении программы маткапитала, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в первый день весны, вступил в силу 12 марта.

В Пенсионном фонде России отметили, что в первый же день россияне подали 1200 заявлений на выплату материнского (семейного) капитала в связи с рождением первых детей. Как сообщила сайту «КР» руководитель управления Пенсионного фонда в Кыштыме Татьяна Глазкова, в нашем городе за неделю с небольшим подано пять таких заявлений, из них по двум уже приняты решения о выдаче сертификатов.

Выплаты в размере 466 тысяч 617 рублей получат семьи, где уже с 1 января 2020 года родился либо был усыновлён первый ребенок. При рождении второго малыша семья получит ещё 150 тысяч.

Семьям, в которых второй ребёнок родился в 2020 году, выплатят маткапитал в размере 616 тысяч 617 рублей.

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Теги: Кыштым ПФР маткапитал

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