ЕДДС Кыштыма информирует об отключении электроснабжения

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23 марта, в понедельник, с 8 до 17 часов в связи с ремонтными работами на подстанции «Дальняя Дача» запланировано отключение электроснабжения на улице Дальняя и посёлке Косой мост.

23 и 27 марта с 9 до 17 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 будет отключено электроснабжение в домах на улицах Луначарского, с 1 по 22; Н. Кыштымская, с 1 по 30, Гоголя, с 1 по 28; Р. Люксембург, с 1 по 25; Металлистов, 5, 7, 18, 18а, 20, 22, 24.

С 23 по 27 марта с 9 до 18 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-10 кВ персоналом производственного объединения «Маяк» запланировано отключение электроснабжения в посёлке Акуля.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.