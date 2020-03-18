Жителей Кыштыма призывают сообщать о фактах жестокого обращения с детьми

Сегодня, 15:15 Категория: Общество

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С 23 по 31 марта в Кыштыме будет проводиться профилактическая акция «Тревожный звонок».



Если вы располагаете информацией о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, фактах жестокого обращения с ними, нарушении их прав и законных интересов, а также фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями или иными лицами обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних, просьба позвонить по телефонам:



02, 4-46-61 – дежурная часть МО МВД России "Кыштымский";

4-05-39 – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского городского округа;

4-98-21 – комплексный центр социального обслуживания населения Кыштымского городского округа;

4-04-45 – управление социальной защиты населения администрации Кыштымского городского округа;

4-02-06 – управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа