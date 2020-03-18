В Челябинской области вводится запрет на массовые мероприятия, школьники и студенты переходят на дистанционное обучение

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В правительстве Челябинской области проходит заседание областного штаба по коронавирусу и гриппу под председательством губернатора Алексея Текслера. В самом начале встречи глава региона заявил о введении ограничительных мер из-за вспышки коронавируса на территории России.

Завтра, 19 марта, в школах вводится свободное посещение учеников и организовано дистанционное обучение для тех, кто решит остаться дома.

Учреждения дополнительного, среднего специального и среднего профессионального образования также переводятся на свободное посещение студентами. Высшие учебные заведения будут переведены на дистанционное обучение.

Детские сады продолжают работу в штатном режиме с соблюдением всех правил предосторожности.

– До десятого апреля отменяются все публичные, спортивные мероприятия, – сообщил Алексей Текслер. – Под запрет подпадают выставки и развлекательные мероприятия с численностью участников свыше 50 человек. Соответствующее постановление будет подписано до конца дня. Главам муниципалитетов рекомендуют в кратчайшие сроки принять соответствующие муниципальные акты.

Также губернатор отметил, что интернет заполонили фейковые новости и призвал доверять только достоверной информации из официальных источников.