Жительница Кыштыма сдала в полицию охотничье ружьё, которое она хранила почти 20 лет

Сегодня, 15:19 Категория: Общество

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Сегодня жительница Кыштыма принесла в отдел полиции охотничье ружьё, оставшееся после смерти мужа. Почти двадцать лет трофей незаконно хранился в её доме.

Напомним, со вчерашнего дня в Челябинской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». Те, кто добровольно сдаст оружие из незаконного оборота, не только избежит уголовной ответственности, но и получит выплату.

Так, жительнице Кыштыма за сдачу гладкоствольного оружия выплатят четыре тысячи рублей.

Как сказал сайту «КР» начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Сергей Пряхин, за два дня кыштымцы сдали уже пять единиц оружия – четыре охотничьих ружья и травматический пистолет. В общей сложности им заплатят 14 тысяч рублей.

Мероприятие «Оружие» продлится до ноября.