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Жители Кыштыма могут бесплатно получить консультацию по «горячей линии» Росреестра

Сегодня, 15:17 Категория: Общество
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Завтра, 18 марта, с 11 до 12 часов управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области проведёт «горячую линию» на тему: «Осуществление государственного земельного надзора».


Звонки от жителей со всего региона будет принимать начальник отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Челябинской области Андрей Владимирович Азаров по телефону:  8 (351) 237-33-18.

 

Жители Кыштыма могут получить ответы на вопросы о том, в отношении кого проводятся проверки государственного земельного надзора, какие права и обязанности есть у проверяемых лиц, какая ответственность предусмотрена за нарушение законов о земле и какие штрафы придётся уплатить.


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Теги: Кыштым кадастровый учёт Важный вопрос

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