Президенту РФ направлено обращение о присвоении звания «Город трудовой доблести» двум городам Челябинской области

Вчера, 10:00 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал депутатов Законодательного Собрания поддержать предложение о ходатайстве к президенту Российской Федерации о присвоении Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести».

Парламентарии единогласно проголосовали «ЗА». По мнению главы региона, почётного звания достойны и другие территории Южного Урала.

– Во всех наших городах ковалась Победа, и на селе тоже. Их подвиг также не будет забыт. Уверен, что городов трудовой доблести на карте Челябинской области должно быть больше. И мы, безусловно, продолжим эту работу, – сказал Алексей Текслер.