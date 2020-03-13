Алексей Текслер прокомментировал поправки в Конституцию и изменения на нефтяном и валютных рынках

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Фото с сайта gubernator74.ru

По словам Алексея Текслера, разработанный по инициативе президента пакет поправок в Конституцию РФ призван закрепить пройденный страной за последние десять лет путь, создать основу для поступательного, эволюционного развития.

– Также была поставлена логическая точка в обсуждение будущего института президентской власти после 2024 года. Ее поставил сам Владимир Владимирович: глава государства обозначил, что институт высшей государственной власти в нашей стране должен адекватно отвечать её развитию, сбережению наших ценностей, нашего суверенитета, целостности и нерушимости наших границ, социального смысла развития России во имя благополучия людей. Мы с вами понимаем, что без мощной президентской вертикали это в сегодняшних реалиях невозможно, и лично я считаю предложения Президента России своевременными, – отметил губернатор.

После третьего чтения поправок в Госдуме и рассмотрения их Советом Федерации детально обсудить предлагающиеся поправки можно будет депутатам Законодательного Собрания области. Но окончательное решение остаётся за гражданами, и они примут его в день голосования, 22 апреля.

Алексей Текслер прокомментировал изменения на нефтяном, фондовом и валютных рынках:

«За предыдущие годы государством были накоплены резервы, в том числе Фонд национального благосостояния: вместе со средствами от дополнительных нефтегазовых доходов на сегодня этот объём составляет более десяти триллионов рублей. Средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до десяти лет. Такой резерв позволяет обеспечить стабильное наполнение федерального бюджета, в том числе в части трансферта в регионы, что важно, гарантировать выполнение всех обязательств перед гражданами, обеспечить общую макроэкономическую стабильность в стране. На региональном уровне областной бюджет утверждён, он составляет более 200 миллиардов рублей».