Жители Кыштыма через суд могут решить вопрос с долгами перед компанией «Челябэнергосбыт»

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«Вы ещё за 1917 год принесите!» – подобные комментарии оставляли кыштымцы в интернете, когда обнаружили в почтовых ящиках квитанции ПАО «Челябэнергосбыт» с задолженностью за электроэнергию. Задолженность датируется июнем 2018 года. Наличие долга и странные квитанции вызвали бурное обсуждение в соцсетях.

Комментирует пресс-служба Главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области:

С 1 июля 2018 года в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 25.06.2018 № 497 ПАО «Челябэнергосбыт» утратило статус гарантирующего поставщика электроэнергии. В связи с этим проверка в отношении ПАО «Челябэнергосбыт» не может проводиться, а проверка, которая уже началась, подлежит прекращению в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В соответствии со статьёй 11 Гражданского кодекса РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд. Вопрос о неправомерном начислении платы за электроэнергию возможно урегулировать только в судебном порядке.