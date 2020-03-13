Жители Кыштыма могут вступить в ряды волонтёров Конституции

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Фото пресс-службы правительства Челябинской области

На Южном Урале набирают волонтёров Конституции. Уже 200 добровольцев вступили в волонтёрский корпус. Набор в команду продлится до 16 марта. Подать заявку можно на сайте волонтерыконституции.рф.

– Я подала заявку, жду решения, – сказала сайту «КР» заместитель руководителя по воспитательной работе кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Валентина Щеглова. – Допускаются участники от 18 лет и старше. Студенты ЮУГК в курсе набора в ряды волонтёров, не исключено, что поступят заявки от них.

В регионе планируют набрать полторы тысячи волонтёров. Для их подготовки в Челябинской области создан штаб общественного корпуса «Волонтёры Конституции».

С 6 апреля появятся 30 информационных точек в местах с большой проходимостью: торговых комплексах, больницах и на пешеходных улицах.

Волонтёры будут рассказывать о поправках, голосовании и отвечать на вопросы. Например, они смогут разъяснить, как можно воспользоваться своим правом, если в период голосования человек не будет находиться по месту прописки. Добровольцев можно будет легко узнать: дизайн их фирменной одежды уже разрабатывает федеральная команда проекта.

Напомним, голосование за поправки в Конституцию РФ состоится 22 апреля. Этот день будет объявлен нерабочим.