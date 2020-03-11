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Завтра в Кыштыме отключат электроснабжение в двух посёлках и частном секторе

Вчера, 18:39 Категория: Общество
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Завтра, 13 марта, с 9 до 18 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-10 кВ ФГУП ПО «Маяк» будет отключено электроснабжение в посёлке Акуля.

С 12 до 17 часов в связи с ремонтом ВЛ-10 кВ запланировано отключение электроснабжения в посёлке Тайгинка.

 

С 9 до 17 часов в связи с подключением абонента на ВЛ-0,4 кВ будет отключено электроснабжение в домах на улицах Механическая, с 2 по  4; Свердлова, с 36 по 87, Сугомакская, с 1 по 52; М. Сибиряка, с 17 по 57.

 

С 9 до 17 часов в связи с ремонтными работами в ТП-138 будут производиться кратковременные отключения электроснабжения в домах на улице Челюскинцев, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59а, 68, 68а, 70; в школе № 13.

 

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.

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Теги: Кыштым ЕДДС сообщает Отключение электроснабжения

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