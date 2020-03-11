В Кыштым доставят мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского

Вчера, 10:49 Категория: Общество

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Храм Рождества Христова в нашем городе вновь станет местом притяжения сотен верующих со всей округи. С 14 часов 21 марта до полудня 30 марта здесь будут пребывать мощи одного из самых почитаемых христианских святых – Спиридона Тримифунтского.

Как сказал сайту «КР» настоятель храма отец Михаил Чирков, по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория мощи чудотворца Спиридона доставят в Кыштым впервые. Их привезут из челябинского храма Иерусалимской Божией Матери.

Святитель Спиридон Тримифунтский – великий чудотворец, который за свою добродетельную жизнь был поставлен из простого земледельца в епископы. Он был человеком семейным, у него была жена и дети. Спиридона любили за его незлобливый и кроткий нрав, за то, что всегда помогал своим ближним и отдавал все свои средства на нужды бедных и нуждающихся. За это Господь даровал святому дар чудотворения. После смерти жены святой Спиридон был избран епископом Кипрского города Тримифунты. Киприоты – земледельцы были счастливы такому выбору, ведь он был простым человеком и во многом подобен им.

С 21 по 30 марта Храм Рождества Христова будет открыт для верующих с семи часов утра до девяти часов вечера.