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В Кыштыме появится ещё одна радиостанция в FM-диапазоне

Вчера, 14:46 Категория: Общество
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Как сообщил сайту «КР» пресс-центр Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра, во второй половине этого года «Радио России» перейдёт на новую частоту в Кыштыме.

 

Раньше трансляция была на ультракоротких волнах, на частоте 67, 13, но не все современные радиоприёмники могли улавливать сигнал. Поэтому планируется перевести радиовещание в FM-диапазон на частоту 89,1 мегагерц.

 

Сейчас жители Кыштыма в FM диапазоне могут слушать радиостанции «Шансон», «Радио Дача»,  «Радио Волна», «Авторадио», «Европа плюс», «Континенталь», «NRJ», «Юмор FM».

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Теги: Кыштым Радиовещание Радио Россия

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