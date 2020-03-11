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Жителям Кыштыма заплатят за незаконно хранящееся оружие

Вчера, 11:16 Категория: Общество
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С понедельника, 16 марта, в Челябинской области стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». Тот, кто избавится от незаконно хранящегося боевого «арсенала» добровольно, не будет привлечён к уголовной ответственности.

 

Как сказал сайту «КР»  начальник отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области Сергей Пряхин, в первый же день мероприятия они готовятся принять от кыштымцев два гладкоствольных вида оружия и один травматический пистолет. Во всех случаях оружие хранится с нарушением действующего законодательства. В частности, просрочены разрешительные документы. За каждое гладкоствольное ружьё владельцы получат по две тысячи рублей, за «травматику» – четыре тысячи.

 

В прошлом году в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Оружие» кыштымцы сдали его 18 единиц на общую сумму 56 тысяч рублей.

 

Предварительно, мероприятие продлится до ноября.

 

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Теги: Кыштым оружие сдача профилактика

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