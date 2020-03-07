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Челябинская область получит дополнительные средства из федерального бюджета

Вчера, 09:46 Категория: Общество
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В Государственной Думе прошло первое чтение закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

 

Депутат Госдумы Владимир Бурматов отметил, что для Челябинской области удалось добиться выделения серьёзных федеральных средств. В частности, 658 миллионов рублей ежегодно в 2021 и 2022 годах наш регион получит на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан.

535,5 миллиона рублей – на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

59,6 миллиона рублей – на софинансирование мероприятий по модернизации детских школ искусств.

Также предусмотрены средства на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам, обеспечение бесплатным горячим питанием учеников младших классов.

– Добиться серьёзного дополнительного финансирования удалось после Послания президента Владимира Путина. Он поставил задачи по самым социально-значимым направлениям. Поддержка учителей, семей с низким доходом, модернизация образовательных учреждений – это то, о чем просят южноуральцы практически на каждой встрече, – подчеркнул Владимир Бурматов.

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Теги: Кыштым Дополнительное финансирование Послание президента Владимира Путина Владимир Бурматов

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