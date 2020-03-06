Полицейские Кыштыма вернулись из служебной командировки в Северо-Кавказском регионе

Вчера, 11:45 Категория: Общество

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Прибывших из командировки полицейских Челябинской области встретили начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев, руководители служб и подразделений регионального полицейского главка, территориальных органов МВД региона, а также родные и близкие.



Шесть месяцев назад стражи правопорядка убыли в Республику Дагестан оказывать помощь правоохранительным органам в выявлении и пресечении преступлений и правонарушений.



Из служебной командировки стражи порядка вернулись в полном составе – потерь и ранений среди личного состава не допущено. За добросовестное исполнение служебных обязанностей ряд сотрудников поощрён премиями и благодарственными письмами.



С приветственным словом к личному составу обратился начальник ГУ МВД области Андрей Сергеев. Он подчеркнул значимость тех задач, которые выполняют сотрудники органов внутренних дел Южного Урала на Северном Кавказе и поблагодарил полицейских за достойную службу.



Среди 70 с лишним южноуральских полицейских были пятеро кыштымцев.

Впервые в служебную командировку в Республику Дагестан отправились участковый уполномоченный полиции отделения «Карабашское», капитан полиции Андрей Шипулин и начальник смены дежурной части кыштымской полиции, майор Виктор Глушаков. В очередной раз вместе с начальникм межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрием Добрецким в командировку на Северный Кавказ направлены начальник тыла, подполковник Александр Коншин и оперуполномоченный уголовного розыска, капитан полиции Аюб Абатаев.