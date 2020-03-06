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В Кыштым доставят ручки для участников «Тотального диктанта»

Вчера, 10:00 Категория: Общество
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Почта России доставит в Челябинскую область 5 320 ручек для проведения акции «Тотальный диктант», из них 110 будут выданы в Кыштыме.

Задействуют автомобильный, железнодорожный и авиатранспорт. Всего сформировано 644 посылки, общий вес которых составит почти две тонны.

 

– В этом году в третий раз все участники «Тотального диктанта» напишут текст одинаковыми ручками, – сказала сайту «КР» руководитель проекта Ольга Ребковец. – Наш совместный опыт демонстрирует, что быстрая и корректная доставка почтой – это не исключение, а закономерность.

 

Тотальный диктант пройдет 4 апреля, регистрация на площадки начнётся за десять дней до акции – 25 марта, подготовиться к проекту можно в онлайн-школе на сайте totaldict.ru или на очных курсах.

 

В Кыштыме одна из площадок разместиться в библиотеке имени Б. Е. Швейкина, вторая, предварительно, в кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа.

 

 

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Теги: Кыштым Тотальный диктант Почта России

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