Южноуральскую молодёжь приглашают стать волонтёрами на первых спортивных играх стран СНГ

Сегодня, 14:55 Категория: Общество

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Фото пресс-службы минобрнауки Челябинской области

Соревнования пройдут в Казани с 20 по 27 августа и будут приурочены к столетию Татарстана. Помогать в организации события будут 2000 человек: они займутся расселением делегаций, работой на информационных стойках и помощью пресс-службе. Попасть в волонтерский корпус могут молодые люди старше 16 лет. Регистрация на проект доступна по ссылке: volunteers.dspkazan.com.

При регистрации добровольцы должны указать информацию о себе: паспортные данные, электронную почту, телефон и опыт работы на предыдущих волонтерских проектах.

На соревнованиях молодые люди будут работать на спортивных площадках, информационных стойках и аккредитации, помогать пресс-службе, а также организовывать заселение делегаций.

Состязания будут посвящены 100-летию Татарской АССР и пройдут по 19 видам спорта: дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование и т.д.

Для участия в соревнованиях соберутся команды Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины – всего около 2500 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет, а также около 600 официальных лиц из 11 стран СНГ. Планируется разыграть 245 комплектов медалей.

Подробная информация о мероприятии для добровольцев будет публиковаться в сообществе Kazan Volunteers в социальной сети «ВКонтакте».