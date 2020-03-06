Водолазы из Кыштыма проверили своё здоровье и физическую форму в барокамере

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Фото предоставлены пресс-службой поисково-спасательной службы Челябинской области.

В поисково-спасательной службе Челябинской области завершились сборы по водолазной подготовке. На протяжении трёх дней, с 2 по 4 марта, водолазы из пяти отрядов областной службы проходили ежегодную подготовку по погружению на средние глубины. Кыштымский отряд поисково-спасательной службы Челябинской области представляли Владимир Мещеряков и Дмитрий Петров.

В первые два дня спасатели отработали «сухое» погружение на 40 и 60 метров в барокамере. Этот аппарат, нагнетая воздух, создает имитацию давления на большой глубине, позволяя в безопасных условиях выявить возможные проблемы со здоровьем или негативную реакцию водолаза на погружение, а также поддерживать организм в готовности к глубоководным спускам.

Последний день сборов прошёл на Ухановском карьере, где в сухих костюмах, защищающих от воздействия низких температур, водолазы выполнили спуски на глубину 38 метров. После прохождения обязательной медицинской комиссии каждый из восьми водолазов совершил глубоководное погружение, проведя на грунте до десяти минут. За это время спасатели проверяют радиосвязь, отрабатывают коммуникацию со страхующим водолазом при помощи сигнального конца, выполняют поставленные руководителем спусков задачи.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Жонкина, такие тренировки необходимы для повышения навыков работы в реальных условиях, проверки оборудования и обучения эффективной организации проведения поисково-спасательных работ на акваториях.

Все погружения на глубину более 20 метров проводятся под строгим надзором медицинского персонала и готовым к работе мобильным водолазным комплексом. Это позволяет оказать необходимую и своевременную помощь в случае, если водолаз получит баротравму.

По итогам сборов спасатели продемонстрировали хорошую физическую форму, профессионализм и полную готовность к работе на средних глубинах в любое время года.