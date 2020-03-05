ЕДДС Кыштыма сообщает об отключении электроснабжения

Вчера, 11:59 Категория: Общество

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Завтра, 6 марта, с 8 до 16 часов в связи с ремонтными работами на подстанции «Гран-Кварц» запланировано отключение электроснабжения в домах на улицах Комарова, с 15 по 122; Маукская, с 1 по 9; 2-я Уфалейская, с 1 по 17; 1-Мая, с 2 по 54; 9-е Января, с 23 по 27; А.Романова, с 35 по 58; Гузынина, 65; Пушкина, с 5 по 86; Республики, с 83 по 87; Седова, с 8 по 12; Швейкина, с 119 по 131; пер. Кирова, 8.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.