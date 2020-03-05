Жительница Кыштыма освоила изготовление домашнего сыра, причём самых элитных сортов

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Татьяна Устинова, почти сорок лет проработавшая в сфере общепита, теперь балует своих родных и близких вкуснейшим домашним сыром. В её ассортименте – Эдам, Гауда, Российский, Адыгейский, Пармезан… За полтора года научилась делать даже Белпер Кнолле, который считается аристократом среди европейских сыров.

На обучение сыроделанию Татьяна Петровна ездила по разным фермерским хозяйствам, где узнавала секреты и технологию приготовления вкусного и полезного продукта.

– Я покупаю домашнее коровье молоко только у проверенного поставщика, – говорит Татьяна Устинова. – Важно, чтобы после дойки прошло не менее десяти часов, тогда сыр будет правильным. Сначала в сыроварню кладётся закваска, затем заливается молоко и добавляется специальный сычужный фермент для загустения. Через 30-40 минут с помощью специального приспособления разрезаем массу на кубики и начинаем вымешивать. Молодой сыр, напоминающий адыгейский, вымешивается 15 минут, и после остывания его можно пробовать. Другие вымешиваются дольше, а нужных вкуса и плотности достигают только спустя несколько месяцев.

Так, аристократ Белпер Кнолле должен «отлежаться» от трёх месяцев до года. Его консистенция меняется в течение всего периода созревания, так что в первый месяц это полумягкий сыр, который можно намазать на хлеб, а к году он становится твёрдым, как камень. Его нарезают стружкой с помощью специального ножа или трут на тёрке, либо разламывают на маленькие кусочки, как пармезан.

А недавно Татьяна Устинова начала осваивать изготовление благородных сыров с плесенью.

Подробный материал о новом увлечении жительницы нашего города читайте в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».