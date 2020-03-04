В Кыштыме собачье семейство держит в страхе целый микрорайон

Вчера, 15:33 Категория: Общество

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Один из заброшенных домов микрорайона Каолиновый облюбовало собачье семейство. На протяжении нескольких месяцев три крупные псины большую часть времени проводили в частном секторе на улице Моховой. А за зиму две собаки вывели потомство. Их семейство приросло девятью щенятами.

Как сообщила сайту «КР» одна из местных жительниц, на прошлой неделе крупные собаки окружили мальчика, который гулял на улице. К счастью, животные не стали бросаться на ребёнка, но сильно его напугали.

Некоторые сердобольные жители подкармливают бездомных собак, и те не торопятся менять место своего жительства. А тем временем, щенки быстро растут и совсем скоро они станут такими же взрослыми особями. По словам жителей, дворняги довольно крупные. Весной они становятся ещё и агрессивными.

Жители микрорайона опасаются за свою безопасность и безопасность детей и просят обратить внимание на проблему волонтёров фонда помощи бездомным животным. Возможно, с помощью неравнодушных людей удастся найти для собак любящих хозяев.