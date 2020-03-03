В Кыштыме работодатели готовы перейти на электронные трудовые книжки

Сегодня, 14:41 Категория: Общество

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Электронная трудовая книжка – это цифровой аналог бумажного документа, который содержит сведения о занятости гражданина начиная с 2020 года. Переход на ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде добровольный и будет осуществляться только с согласия работника.

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Кыштыме Андрей Кирюшин, письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажного документа граждане должны подать до 31 декабря нынешнего года.

Все, кто выберет электронную книжку, получат бумажный экземпляр на руки. При этом в неё будет внесена соответствующая запись о сделанном выборе.

Для работников, которые не подадут заявление течение 2020 года, работодатель продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

У всех, кто впервые устроится на работу с 2021 года, сведения о периодах работы сразу будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

По оценкам экспертов, электронные трудовые книжки имеют ряд преимуществ. Они обеспечат постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности через интернет. Приведут к минимизации ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности. Позволят дистанционно оформить пенсию по данным лицевого счёта без дополнительного документального подтверждения. А также обеспечат высокий уровень безопасности и сохранности данных.

На сегодняшний день 145 кыштымских работодателей уже заявили о готовности перейти на электронные трудовые книжки.