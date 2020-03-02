Определён талисман Всероссийской переписи населения

Вчера, 17:24 Категория: Общество

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Скорость и лёгкость станут особенностями будущей цифровой переписи населения. Эти качества олицетворяет птичка с говорящим именем ВиПиН – талисман Всероссийской переписи населения 2020 года.

Всего на конкурс было представлено около 900 вариантов талисмана из 74 регионов нашей страны. Заботливые аисты, мудрые филины, зовущие в неведомую даль жар-птицы, косолапые медведи, харизматичные кони в яблоках и другие персонажи были достойны стать символом будущей переписи. Но победитель конкурса должен быть один, и им стала птичка «Цыпа ВиПиН», автором которой является архитектор и иллюстратор из Самары ov_maxim.

Именно его работу жюри конкурса признало лучшим вариантом талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Теперь победителя ожидает денежный приз – 60 тысяч рублей.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).