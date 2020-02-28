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Студенты Кыштыма напекли больше трёхсот блинов, чтобы поддержать бездомных животных

Сегодня, 13:55 Категория: Общество
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В минувшую пятницу студенты кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа за символическую плату угощали однокурсников и преподавателей вкусной выпечкой, в том числе румяными блинами, будущие повара напекли более трехсот блинов.

 

Как сказала сайту «КР» заместитель руководителя по воспитательной работе Валентина Щеглова, за время акции было собрано 1452 рублей. На эти деньги будет куплен корм для бездомных животных, за которыми ухаживают волонтёры  кыштымского Фонда «Симба».

Благотворительная акция «Протяни руку лапам» действует в колледже не первый год. Все желающие могут принести корм для животных, средства гигиены, лекарства для бездомных собак и кошек.

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Теги: Кыштым Масленица Благотворительная акция

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