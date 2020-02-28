В Кыштыме многодетная семья лишилась квартиры из-за долгов

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Несколько лет назад супруги оформили ипотеку, где в качестве залога значилась как раз таки приобретаемая ими двухкомнатная квартира в одной из новостроек нашего города. Ежемесячный платёж составлял около 12 тысяч рублей. Однако вскоре и эта сумма оказалась неподъёмной.

По официальной информации, глава семьи, в которой, кстати, воспитываются трое детей, нигде не работает. Кредитная организация обратилась в суд с иском о взыскании задолженности. Всего – около полутора миллионов рублей. Изначально кредитору удалось даже пойти с клиентом на мировое соглашение. Стороны договорились о реструктуризации долга, однако и на сей раз неплательщик свои обязательства не выполнил.

Как итог – к исполнению решения суда подключились приставы.

– В настоящее время залоговая квартира уже выставлена на торги, – сказала сайту «КР» начальник отдела судебных приставов по Кыштыму и Карабашу, старший судебный пристав Елена Кенибас. – Как только она уйдёт с молотка, долг перед кредитной организацией будет погашен.