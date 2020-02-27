На реализацию программы «Реальные дела» в Кыштыме направлено больше 18 миллионов рублей

Вчера, 16:38 Категория: Общество

139

0

Фото Максима Марининова

Такое решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Какие объекты войдут в план ремонтов и благоустройства в 2020 году – зависит от активности жителей. Кыштымцы смогут проголосовать за первоочередные реальные дела уже в день всенародного голосования за принятие поправок в Конституцию России, который состоится 22 апреля.

Для этого на избирательных участках будут определены отдельные места, где каждый житель сможет внести свои предложения по развитию Кыштымского городского округа.

Напомним, в прошлом году в Кыштыме, а также в посёлках округа развернулись дискуссионные площадки, которые посетили более тысячи человек. В перечень объектов, сформированный в анкете для голосования, были включены именно те наказы и предложения населения, которые жители на протяжении последних лет вносят в дни выборов через специальные ящички с простой и понятной каждому надписью: «Предложения по развитию Кыштымского городского округа».

Первая дискуссионная площадка была открыта в Народном доме. Все желающие в режиме «открытого микрофона» активно высказывали свои предложения по благоустройству и развитию инфраструктуры города. Большинством голосов были поддержаны обустройство площадки перед школой № 4, замена окон и ремонт спортивного зала в третьей школе, ремонт участка дороги от улицы Комарова до Маукского переулка, обустройство тротуара на ул. М.- Сибиряка.

На второй дискуссионной площадке, которая разместилась в здании отдела ЗАГС. Кыштымцы попросили обратить внимание на тротуары на улицах Калинина, К. Либкнехта и Челюскинцев. В центре города жители хотели бы видеть благоустроенной набережную от машиностроительного объединения до физкультурно-спортивного комплекса. По итогам дискуссии были определены наиболее злободневные запросы: ремонт фасада десятой школы, обустройство территории начальной школы-детского сада № 14, обустройство тротуара на улице Челюскинцев, а также ремонт хоккейного корта и входной группы школы № 11 на Каолиновом.

Третья дискуссионная площадка прошла в Доме культуры металлургов. Здесь собралось около трёхсот жителей микрорайона Нижнего Кыштыма. Наиболее востребованными по итогам голосования реальными делами оказались замена окон в детском саду № 27, обустройство спортивной площадки на территории второй средней школы, ремонт моста на улице Куйбышева, а также обустройство территории вокруг детсада № 27. К сожалению, не все вышеперечисленные реальные дела выполнены в полном объёме. В этом году планируется завершить ремонт моста на улице Куйбышева, а именно его пешеходной зоны, также в планах – обустроить территорию между многоэтажными домами на улице Интернационала возле детского сада № 27. Прошлым летом аукцион на выполнение благоустройства этого района объявлялся трижды, но подрядчик так и не определился. Кроме основных мероприятий, по предложениям жителей были выполнены ещё 60 реальных дел в городе и посёлках округа, в том числе и за счёт средств местного бюджета.