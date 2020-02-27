Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Прокуратура Кыштыма отстояла права инвалида первой группы

Сегодня, 14:48 Категория: Общество
182
0

Сегодня Кыштымский городской суд удовлетворил в полном объёме иск прокуратуры об обязании администрации Кыштымского округа провести мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалида первой группы в жилое помещение.

 

Как пояснила сайту «КР» помощник прокурора города Кыштыма Динара Кашапова, в декабре прошлого года в прокуратуру обратился представитель жительницы посёлка Увильды, которой бессрочно присвоена первая группа инвалидности. В многоквартирном доме, где и проживает инвалид, нет специального приспособления. В ходе прокурорской проверки данный факт подтвердился.

 

Кроме того, выяснилось, что та самая жительница Увильдов ещё в мае 2019 года обращалась с данной проблемой к заместителю главы округа по ЖКХ Александру Кочерещенко (сейчас он не работает в Кыштыме). Тогда было проведено комиссионное обследование жилого помещения и возможность установки пандуса. Однако дальше этого дело не продвинулось. Среда, пусть даже и для одного человека, так и не стала доступной.

 

Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации. Как уже было сказано, требования прокурора удовлетворены. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым прокуратура доступная среда инвалиды

Похожие публикации:

В Кыштыме прокуратура защитила права переселенца из аварийного жилья

В детской спортивной школе Кыштыма обнаружены просроченные медикаменты

Прокурор города Кыштыма требует жильё для сироты через суд

Права инвалида защитила прокуратура

Государство вспомнило о детях-инвалидах

Комментарии:

Добавить