Прокуратура Кыштыма отстояла права инвалида первой группы

Сегодня, 14:48 Категория: Общество

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Сегодня Кыштымский городской суд удовлетворил в полном объёме иск прокуратуры об обязании администрации Кыштымского округа провести мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалида первой группы в жилое помещение.

Как пояснила сайту «КР» помощник прокурора города Кыштыма Динара Кашапова, в декабре прошлого года в прокуратуру обратился представитель жительницы посёлка Увильды, которой бессрочно присвоена первая группа инвалидности. В многоквартирном доме, где и проживает инвалид, нет специального приспособления. В ходе прокурорской проверки данный факт подтвердился.

Кроме того, выяснилось, что та самая жительница Увильдов ещё в мае 2019 года обращалась с данной проблемой к заместителю главы округа по ЖКХ Александру Кочерещенко (сейчас он не работает в Кыштыме). Тогда было проведено комиссионное обследование жилого помещения и возможность установки пандуса. Однако дальше этого дело не продвинулось. Среда, пусть даже и для одного человека, так и не стала доступной.

Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации. Как уже было сказано, требования прокурора удовлетворены. Решение суда ещё не вступило в законную силу.