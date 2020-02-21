Жители Южного Урала могут сказать «спасибо за всё» ветеранам Великой Отечественной войны

Вчера, 18:47 Категория: Общество

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В год 75-летия Великой Победы жители России и других стран могут высказать слова благодарности тем, кто её приближал, присоединившись к проекту «Спасибозавсе.рф».

«Спасибозавсе.рф» – это уникальная интернет-платформа, основная задача которой – героико-патриотическое воспитание граждан, профилактика искажения исторических фактов и увековечение памяти ветеранов Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов.

Этот интернет-проект представляет собой публичную стену благодарности, на которой размещаются видеоинтервью, фотографии и текстовые материалы. Наполнением платформы занимаются школьники, волонтёры, юнармейцы, представители общественных молодежных и ветеранских объединений, органов государственной власти и местного самоуправления.

На базе проекта ежегодно проводится всероссийская патриотическая акция в честь Дня Победы «Сними интервью ветерана Великой Отечественной войны» в России и странах СНГ.

Сказать спасибо героям может любой желающий, разместив на платформе текст с фотографией или видеоинтервью с ветераном Великой Отечественной войны. Это могут быть и ранее снятые материалы.

«В годы Великой Отечественной войны героизм был нормой поведения советских людей, война раскрыла стойкость и мужество советского человека. Тысячи солдат и офицеров жертвовали своей жизнью в битвах, наравне с мужчинами сражались женщины и дети.

Не скупитесь на добрые слова тем, кто отдал свою жизнь, силы и сбережения ради Победы. Все они - великие люди Великой Отечественной войны 1941-1945», – говорится на сайте спасибозавсе.рф.

Интернет-проект был поддержан аппаратом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, комиссией по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и сопредседателем «Бессмертного полка», народным артистом Василием Лановым.

В 2019 году проект получил поддержку Фонда президентских грантов, партнерами выступает ряд крупных правительственных и некоммерческих организаций.