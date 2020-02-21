ЕДДС Кыштыма сообщает о плановых работах на электросетях

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Завтра, 26 февраля, с 9 до 15 часов в связи с подключением жилых домов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 и от ТП-14 запланировано отключение электроснабжения в домах на улицах Сугомакская, З. Космодемьянской, М.-Сибиряка, с 17 по 79, Кутузова, с 1 по 14, Школьная, 8, 2-я Дачная, с 16 по 73, Соймановский проспект, с 4 по 34, Ленина, 41а, с 43 по 53, гаражный кооператив «Восток-2».

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.