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ЕДДС Кыштыма сообщает о плановых работах на электросетях

Сегодня, 11:37 Категория: Общество
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Завтра, 26 февраля, с 9 до 15 часов в связи с подключением жилых домов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 и от ТП-14 запланировано отключение электроснабжения в домах на улицах Сугомакская, З. Космодемьянской, М.-Сибиряка, с  17 по 79, Кутузова, с  1 по  14, Школьная, 8, 2-я Дачная, с  16 по  73, Соймановский проспект, с  4 по 34, Ленина, 41а, с  43 по  53, гаражный кооператив «Восток-2».

 

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.

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Теги: Кыштым ЕДДС сообщает Отключение электроснабжения Плановые работы на ТП

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