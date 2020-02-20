Жители Кыштыма могут присоединиться к голосованию за проведение фестиваля уличного граффити

Сегодня, 16:15 Категория: Общество

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Фестиваль уличного искусства «Культурный код» пройдёт в трёх субъектах России, которые наберут больше всего голосов. Чтобы поддержать Челябинскую область в онлайн-голосовании за право стать площадкой проведения мероприятия, нужно пройти по ссылке https://vk.com/kr74_ru?w=wall-162671848_3452.



«Культурный код» – это создание больших граффити на фасадах домов, творческие встречи и обмен опытом с известными граффитистами, выставки современного искусства и концерты, экскурсии по площадкам фестиваля и многое другое.





Организаторами проекта являются АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский Народный Фронт.

– Помните историю с граффити «Девушка встречает гостей» на доме по улице Труда в Челябинске? Рисунок закрасили, это вызвало волну негодования в СМИ и соцсетях. Я тогда высказал свою позицию: наши города должны выглядеть ярче. Тем более, есть хорошие примеры. Так, Сатка гордится международным фестивалем Satka Street Art Fest., – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. – Пусть современное уличное искусство украсит наши города.