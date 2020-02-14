Планируется прекратить движение автобуса из Кыштыма в Озёрск

Сегодня, 17:22 Категория: Общество

106

0

С 1 марта этого года планируется прекратить движение автобуса № 196 по маршруту «Озёрск-Кыштым».

Общественный транспорт принадлежит МУП «Управление автомобильного транспорта» Озёрского городского округа. Там сайту «КР» пояснили, что отмена рейсов связана с непростой финансовой ситуацией.

В будни автобус ездит от автовокзала Кыштыма с 7 до 19 часов с интервалом в один час. От автовокзала Озёрска – с 6 до 18 часов.

Пассажиры из Кыштыма смогут добраться до соседнего города в маршрутном такси № 196. Оно отправляется в 55 минут каждого часа от автовокзалов.