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Планируется прекратить движение автобуса из Кыштыма в Озёрск

Сегодня, 17:22 Категория: Общество
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С 1 марта этого года планируется прекратить движение автобуса № 196 по маршруту «Озёрск-Кыштым».

 

Общественный транспорт принадлежит МУП «Управление автомобильного транспорта» Озёрского городского округа. Там сайту «КР» пояснили, что отмена рейсов связана с непростой финансовой ситуацией.

 

В будни автобус ездит от автовокзала Кыштыма с 7 до 19 часов с интервалом в один час. От автовокзала Озёрска – с 6 до 18 часов.

 

Пассажиры из Кыштыма смогут добраться до соседнего города в маршрутном такси № 196. Оно отправляется в 55 минут каждого часа от автовокзалов.

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Теги: Кыштым Отмена рейсов Автобусные перевозки прекратятся

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