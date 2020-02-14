Артём Иващенко из Кыштыма борется с лейкозом. Подростку необходима помощь

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Артёму Иващенко из Кыштыма 15 лет. Два с половиной года он борется с острым лимфобластным лейкозом.

Как рассказала сайту «КР» мама Артёма Ирина Родыгина, всё началось в 2017 году с недомогания, слабости и сильной отдышки. После эхокардиографии сердца Артёма положили в реанимацию и поспешно, не дожидаясь результатов анализов, начали лечить гормональными препаратами.

Позже выяснилось, что у мальчика лейкоз и назначенные изначально лекарства были противопоказаны. Ребёнок оказался на грани жизни и смерти.

В социальной сети ВКонтакте Ирина описала период, когда стало известен диагноз: «Десять дней реанимации, круглосуточная промывка организма лекарствами.... Потом нас перевели в отдельную палату, сын перестал ходить, сильные мучительные боли в спине и в костях, химиотерапия, гормоны, полное обследование… В какой-то момент я думала, что я сойду с ума. Но через полтора месяца удалось поставить сына на ноги. Основное лечение затянулось на восемь месяцев, очень тяжело переносил химиотерапию, много было побочных эффектов. Но мы с сыном не сдавались».

Пройдя тяжёлый путь лечения, Артём с мамой надеялись на выздоровление, но, пройдя контрольное обследование 24 января этого года, врачи сообщили о рецидиве заболевания.

– Земля ушла из-под ног, – поделилась Ирина Вячеславовна. – Опять больница, теперь уже высокодозная химия и впереди трансплантация костного мозга. Шанс есть.

Но возникла очередная проблема. В перерывах между блоками химиотерапии Артёму нужно вылечить все зубы. Лечение оказало на них отрицательное воздействие. Необходимо удаление и протезирование. Это придётся делать под наркозом в платной клинике. Если не заняться лечением зубов, врачи откажут в трансплантации.

К тому же могут потребоваться деньги на препараты для прохождения противорецидивной терапии и трансплантации. Два с половиной года семья справлялась собственными силами. Но сейчас мама обращается за помощью. Она одна воспитывает двоих детей, Артём – старший. С основной работы пришлось уволиться, чтобы больше времени проводить с сыном.

– Сумма лечения составит около 100-150 тысяч рублей, – говорит Ирина Родыгина. – Прошу откликнуться на нашу просьбу всех неравнодушных людей.

Артём находится на стационарном лечении в детском онкологическом отделении Челябинской областной больницы.

Денежные средства на лечение подростка можно оправлять на карту Сбербанка Родыгиной Ирине Вячеславовне: 2202 2008 1581 9022. Или по номеру телефона: 8-951-123-45-50.