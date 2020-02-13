Южноуральцам рекомендуют уточнить места захоронений родственников, погибших в боях в Восточной Пруссии

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Братская могила в поселке Большаково

(Калининградская область, Славский городской округ)

В Калининградской области в 2019 году впервые стартовала беспрецедентная акция по уточнению мест захоронений советских воинов, павших в боях за Восточную Пруссию. В год 75-летия Великой Победы многие россияне захотят навестить могилы своих погибших родственников, поэтому региональные власти рекомендуют предварительно проверить информацию о захоронениях.

Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, в преддверии юбилея Победы местные историки с помощью архивов Министерства обороны РФ поименно выверяют списки захороненных и увековеченных солдат и офицеров, выявляя несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении мемориальных плит и документов.

Сегодня в базе данных содержится информация о более чем 145 тысячах советских воинов, увековеченных на мемориалах в Калининградской области и на ближайших захоронениях в Польше и Литве. Благодаря деятельности Калининградской общественной организацией «НАКАЗ» уже удалось достоверно актуализировать сведения о почти 25 тысячах павших.

Оказалось, что многие погибшие воины, ранее увековеченные на мемориалах Калининградской области, фактически захоронены в других местах (в том числе на территории сопредельных государств). Также тысячи имён нанесены на плиты одного или нескольких воинских захоронений более одного раза. В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы эти ошибки устраняются, обновляется информация на мемориальных плитах.

– Накануне Дня Победы многие жители российских регионов традиционно планируют посетить места захоронений советских воинов, а также принять участие в праздничных и памятных мероприятиях в Калининградской области. При планировании такой поездки необходимо предварительно уточнить место захоронения погибшего родственника. Для этого рекомендуем воспользоваться электронной Книгой памяти Калининградской области, – отметили в региональном правительстве.

Электронная Книга памяти Калининградской области размещена по адресу: http://www.kpko.ru/.

Добавим, что на территории Калининградской области находится 190 воинских захоронений и памятников, посвященных памяти погибших в ходе боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.