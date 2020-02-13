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В Кыштыме могут запретить шуметь днём

Сегодня, 16:41 Категория: Общество
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По всей России планируется ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.

 

В ближайшее время комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству намерен направить в Министерство юстиции РФ поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

 

В случае, если их примут, в многоквартирных домах будет введён запрет на шум с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и праздничные дни.

 

Административный штраф за шум в неурочное время для физических лиц составит до трёх тысяч рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – до 40 тысяч рублей.

 

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева считает, что такая мера поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь, которые в дневное время часто нарушаются.

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Теги: Кыштым Запрет на шум в дневное время КоАП РФ Административный штраф за шум

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