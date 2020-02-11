Жители Кыштыма больше не смогут получить в полиции справки о судимости, либо об её отсутствии
Вчера, 16:38 Категория: Общество
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На этой неделе вступил в силу приказ МВД России, который исключает возможность подачи заявлений и выдачу готовых справок о наличии (отсутствии) судимости в территориальных органах МВД России.
Теперь по вопросу получения справки о наличии (отсутствии) судимости необходимо обращаться в информационный центр Главного управления МВД России по Челябинской области, в многофункциональный центр по месту жительства или пребывания, в электронной форме через портал Госуслуг.