Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштым доставили мощи Святого Луки Крымского

Сегодня, 15:43 Категория: Общество
285
0

Сегодня к полудню в Христорождественскую церковь впервые привезли мощи Святого Луки Крымского. Их доставили в Кыштым из челябинского храма Святого Василия Великого.

 

В ближайшие две недели двери главного храма нашего города будут открыты для прихожан с половины восьмого утра до девяти часов вечера.

 

– При жизни Лука Войно-Ясенецкий был врачом и епископом одновременно, – сказал «Кыштымскому рабочему»  настоятель Христорождественского храма отец Михаил Чирков. – Более того, это единственный в истории священнослужитель, удостоившийся Сталинской премии. Святой Лука стал лауреатом первой степени за разработку новейших хирургических методов лечения.

 

У кыштымцев появилась уникальная возможность поклониться мощам Святого Луки Крымского, которого можно просить о помощи в любых трудностях. Но так как при жизни он был врачом, то чаще всего ему читают молитвы об исцелении в болезнях. 

 

Ковчег с мощами Луки Войно-Ясенецкого пробудет в кыштымском храме до 24 февраля.

 

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Христорождественская церковь Лука Крымский

Похожие публикации:

В Кыштым впервые доставят мощи одного из самых почитаемых святых – Луки Симферопольского

В Кыштым доставили мощи святой Матроны Московской

В Кыштым доставили ковчег с мощами святого Николая Чудотворца

В Кыштым впервые привезут мощи святого Николая Чудотворца

На поклон к святой Матроне

Комментарии:

Добавить