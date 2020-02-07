В Кыштым доставили мощи Святого Луки Крымского

Сегодня, 15:43 Категория: Общество

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Сегодня к полудню в Христорождественскую церковь впервые привезли мощи Святого Луки Крымского. Их доставили в Кыштым из челябинского храма Святого Василия Великого.

В ближайшие две недели двери главного храма нашего города будут открыты для прихожан с половины восьмого утра до девяти часов вечера.

– При жизни Лука Войно-Ясенецкий был врачом и епископом одновременно, – сказал «Кыштымскому рабочему» настоятель Христорождественского храма отец Михаил Чирков. – Более того, это единственный в истории священнослужитель, удостоившийся Сталинской премии. Святой Лука стал лауреатом первой степени за разработку новейших хирургических методов лечения.

У кыштымцев появилась уникальная возможность поклониться мощам Святого Луки Крымского, которого можно просить о помощи в любых трудностях. Но так как при жизни он был врачом, то чаще всего ему читают молитвы об исцелении в болезнях.

Ковчег с мощами Луки Войно-Ясенецкого пробудет в кыштымском храме до 24 февраля.