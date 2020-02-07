Почтальонов Кыштыма обеспечили противоскользящими подошвами

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Почта России приобрела для почтальонов Южного Урала 2 900 противоскользящих насадок на обувь. Съёмные шипованные подошвы помогают снизить уровень травматизма при гололёде.

Ежедневно почтальон проходит восемь-девять километров. В снегопад, гололёд, при резких перепадах температур – доставка почты и денежных выплат усложняется.

Шипованные подошвы фиксируются на любой обуви. Они сделаны из морозостойкой резины и выдерживают температуру до минус 40 градусов.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, в Кыштыме трудятся 25 почтальонов, все обеспечены противоскользящими подошвами. Кроме того им выдаётся зимняя спецодежда – куртки, шапки, рукавицы, утеплённые ботинки, сапоги и валенки.