Жителей Кыштыма приглашают на фотокросс

Сегодня, 12:10 Категория: Общество

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Территориальная молодёжная избирательная комиссия приглашает жителей Кыштыма 15 февраля на фотокросс.

С 12 до 15 часов участники должны сделать фотографии на заданные темы, которые они получат через социальные сети. Например, нужно будет изобразить вещь, чувство, ситуацию или сюжет.

На протяжении нескольких лет амбициозные школьники и студенты Кыштыма проводят для молодых избирателей тематические игры, которые повышают их правовую грамотность, знакомят с избирательной системой.

– Основные критерии оценки в предстоящем фотокроссе – творческий подход, точность передачи замысла и современный взгляд на вещи, – сказал сайту «КР» председатель молодёжной избирательной комиссии Кыштыма Даниил Чебурин.

Чтобы стать участником фотокросса, нужно написать организаторам ВКонтакте https://vk.com/mik_kyshtym

На фотоконкурсе работа команды молодёжной избирательной комиссии не заканчивается. В скором времени ребята посетят школы с турниром по настольной игре «Президент».