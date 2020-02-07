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Жителей Кыштыма приглашают на фотокросс

Сегодня, 12:10 Категория: Общество
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Территориальная молодёжная избирательная комиссия приглашает жителей Кыштыма 15 февраля на фотокросс.

 

С 12 до 15 часов участники должны сделать фотографии на заданные темы, которые они получат через социальные сети. Например, нужно будет изобразить вещь, чувство, ситуацию или сюжет. 

 

На протяжении нескольких лет амбициозные школьники и студенты Кыштыма проводят для молодых избирателей тематические игры, которые повышают их правовую грамотность, знакомят с избирательной системой.

 

– Основные критерии оценки в предстоящем фотокроссе – творческий подход, точность передачи замысла и современный взгляд на вещи, – сказал сайту «КР» председатель молодёжной избирательной комиссии Кыштыма Даниил Чебурин.

 

Чтобы стать  участником фотокросса, нужно написать организаторам ВКонтакте https://vk.com/mik_kyshtym

 

На фотоконкурсе работа команды молодёжной избирательной комиссии не заканчивается. В скором времени ребята посетят школы с турниром по настольной игре «Президент».

 

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Теги: Кыштым Фотокросс фотоконкурс

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