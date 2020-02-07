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В Кыштыме вынесли приговор наркоторговцам

Сегодня, 10:21 Категория: Общество
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В Кыштымском городском суде вынесен приговор двоим братьям 1981 и 1994 годов рождения за незаконный сбыт наркотических средств, совершённых группой лиц по предварительному сговору. Старший был признан виновным ещё и за незаконный сбыт в крупном размере.

 

По версии следствия, братья в прошлом году осуществляли в Кыштыме сбыт героина. В рамках оперативных мероприятий были задержаны те, кто  приобретал у них наркотики. Из незаконного оборота изъяли 3, 782 грамма героина.

 

25-летнему жителю нашего города назначено наказание в виде 12 лет и шести месяцев колонии строго режима. Его 38-летнему брату – 13 лет в колонии строго режима и штраф 100 тысяч рублей.

 

Оба имеют на иждивении несовершеннолетних детей.

 

Приговор в законную силу не вступил.

 

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Теги: Кыштым наркотики наркоторговцы Кыштымский городской суд

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