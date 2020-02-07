Семье из Кыштыма, в которой воспитываются сразу двое детей с ограниченными возможностями здоровья, нужна помощь

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Фото взято с портала Милосердие.ру

На портале о благотворительности Милосердие.ру появился призыв о помощи для кыштымской семьи Волковых. Родители воспитывают сына и дочку, приём оба ребёнка – инвалиды.

Как говорится на интернет-портале, в июне 2017 года в одном из кыштымских детских садов трёхлетнего Игоря Волкова укусил клещ, который, к несчастью, оказался энцефалитным.Врачи порекомендовали ждать: всё возможное было сделано, и теперь оставалось только наблюдать за состоянием ребёнка. Сначала Игорь чувствовал себя нормально, но спустя неделю проснулся с температурой 38,5. В это самое время его мама Юля была беременна дочкой.

Болезнь мальчика развивалась стремительно и тяжело. Маленькому Игорь пришлось пережить кому, затем реанимацию… После стабилизации состояния он заново учился держать голову, садиться, говорить, есть. Но к моменту выписки из больницы не ходил.

Сейчас Игорю 5 лет, он до сих пор не может разжать кулачок на правой руке и хромает.

Двухлетняя Вика родилась в самый тяжёлый для всей семьи момент. Возможно именно это повлияло на её здоровье. У малышки ДЦП, нарушения развития головного мозга. Она еле ползает, не откликается на своё имя и не идёт на контакт с близкими. Но при этом любит яркие светящиеся игрушки, готова часами сидеть и просто смотреть на то, как сверкает новогодний шарик.

Реабилитация в реабилитационном центре «Сакура» нужна обоим деткам. Игоря планируют избавить от хромоты, научат поднимать правую руку и будут заниматься его произношением. Вику будут учить вставать у

опоры и передвигаться вдоль опоры приставным шагом, сделают всё возможное, чтобы она начала узнавать своих родных.

Бесплатно такой курс реабилитации получить не удаётся, зарплаты папы не хватает на лечение обоих больных детей. На реабилитацию Игоря требуется 130 300 рублей, на реабилитацию Вики – 133 400 рублей (общая сумма к сбору – 263 700 рублей)

На данный момент удалось собрать уже 141 тысячу 673 рубля.

Подробности – на портале Милосердие.ру