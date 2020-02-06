Жители Кыштыма снова получат две квитанции на оплату электроснабжения

Сегодня, 14:26 Категория: Общество

110

0

Некоторым жителям Челябинской области, в том числе и кыштымцам, в ближайшее время снова поступят квитанции от бывшего поставщика электроэнергии – ОАО «МРСК Урала». Их доставят потребителям электроэнергии, которым проведена корректировка начисления платы за июнь прошлого года с учётом фактических контрольных показаний.

Речь идёт о счетах за электроэнергию, потреблённую в период с 1 июля 2018 по 30 июня 2019-го, когда ОАО «МРСК Урала» временно выполняло функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области.

В компании подчёркивают, что данные квитанции не дублируют текущие от ООО «Уралэнергосбыт» – гарантирующего поставщика электроэнергии, который действует в Челябинской области в настоящее время. Именно поэтому некоторые кыштымцы получат две квитанции: от ООО «Уралэнергосбыт» на текущие платежи и от ОАО «МРСК Урала» с напоминанием о задолженности и указанием актуальной суммы долга.

Напомним, в ноябре 2019 года жителям Челябинской области, не оплатившим просроченную задолженность за электроэнергию перед ОАО «МРСК Урала», были направлены квитанции с напоминанием о необходимости её погасить.

Указанные суммы долга возникли исключительно во время сбытовой деятельности электросетевой компании и являются реальной задолженностью населения перед «МРСК Урала», об этом сообщают в компании. Последняя квитанция от «МРСК Урала» была сформирована и направлена жителям области за июнь 2019 года.

Всю необходимую информацию по дебиторской задолженности можно уточнить по телефонам, указанным в квитанциях, и по единому бесплатному телефону поддержки клиентов 8-800-25- 01-220. Также принимаются обращения через интернет-приемную на сайте www. mrsk-ural.ru или в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220.