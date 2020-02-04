В Кыштыме бывшую заведующую детсадом будут судить за служебный подлог

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Следственным отделом по городу Кыштыму установлено, что теперь уже бывшая заведующая детским садом № 52, который находится в районе Дальней Дачи, совершила служебный подлог – фиктивно трудоустроила двоих сотрудников.

Бывшая заведующая получала за них заработную плату и распоряжалась деньгами по своему усмотрению. При этом она не присваивала их себе, а тратила на нужды детского сада.

Как сообщали сайту «КР» в следственном отделе по городу Кыштыму, фактического ущерба женщина не причинила. В городской суд направлены материалы уголовного дела для рассмотрения по существу и назначения судебного штрафа.