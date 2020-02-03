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В Кыштыме можно будет отведать праздничную уху

Вчера, 17:31 Категория: Общество
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В День защитника Отечества, 23 февраля, Общество рыболовов Кыштыма собирает любителей порыбачить на озере Травакуль. Там пройдут соревнования среди рыбаков.

 

Участниками могут стать все желающие. В прошлом году самой младшей рыбачкой была шестилетняя девочка, а самым старшим – 74-летний житель Кыштыма.

 

– На Травакуле разнообразный улов  – окунь, щука, налим, чебак, ёрш, – поделился с сайтом «КР» руководитель Общества рыболовов Кыштыма Дмитрий Дудин. – Будем ловить на блесну и мормыш.

 

Инициаторы городской рыбалки признались, что не хватает спонсорской поддержки, по возможности им помогают местные предприниматели. Благодаря их поддержке формируется призовой фонд.

 

Старт соревнований планируется в 9 часов. Финиш – в 14:00. В 15 часов участники отведают праздничную уху.

 

Организаторы сообщают, что могут подвезти рыбаков, у которых нет машины. Об этом заранее нужно договориться, написав ВКонтакте Вячеславу Людиновскому https://vk.com/v.lyudinovskov или Дмитрию Дудину https://vk.com/id208424130 .

 

Предварительная регистрация на соревнование открыта в группе "Общество рыболовов Кыштыма" https://vk.com/club140049789. Взнос для участников – 200 рублей.

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Теги: Кыштым Общество рыболовов Кыштыма День защитников Отечества Соревнование для рыболовов Праздничная уха

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