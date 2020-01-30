Жителей Кыштыма призывают поделиться письмами с фронта

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Кыштым присоединился к Народному волонтёрскому проекту памяти «Полевая почта – Южный Урал». Он организован Челябинской областной универсальной научной библиотекой и посвящён 75-летию Великой Победы.

На основе отсканированных копий фронтовых посланий жителей Челябинской области – участников Великой Отечественной войны, появится электронная книга памяти.

Кыштымцы тоже могут поделиться воспоминаниями о своих родных, сражавшихся за Победу.

– Если в ваших семьях хранятся солдатские треугольники – письма, открытки, дневники с фронта, можно принести их в Центральную городскую библиотеку имени Швейкина, расположенную на улице Республики, 2, – сказала сайту «КР» заместитель директора Централизованной библиотечной системы Людмила Конева.

Копирование писем уже началось и продолжится до 13 марта этого года. Оригиналы фронтовых посланий останутся у кыштымцев.

Информацию о проекте можно уточнить по телефонам: 8 (3515) 4-11-49, 4-12-14.