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Жителей Кыштыма призывают поделиться письмами с фронта

Сегодня, 12:32 Категория: Общество
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Кыштым присоединился к Народному волонтёрскому проекту памяти «Полевая почта – Южный Урал».  Он организован Челябинской областной универсальной научной библиотекой и посвящён 75-летию Великой Победы.

 

На основе отсканированных копий фронтовых посланий жителей Челябинской области – участников Великой Отечественной войны, появится электронная книга памяти.

 

Кыштымцы тоже могут поделиться воспоминаниями о своих родных, сражавшихся за Победу.

 

– Если в ваших семьях хранятся солдатские треугольники – письма, открытки, дневники с фронта, можно принести их в Центральную городскую библиотеку имени Швейкина, расположенную на улице Республики, 2, – сказала сайту «КР» заместитель директора Централизованной библиотечной системы Людмила Конева.

 

Копирование писем уже началось и продолжится до 13 марта этого года. Оригиналы фронтовых посланий останутся у кыштымцев.

 

Информацию о проекте можно уточнить по телефонам: 8 (3515) 4-11-49, 4-12-14.

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Теги: Кыштым Полевая почта Южный Урал Библиотека имени Швейкина Фронтовые письма Электронная книга памяти

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