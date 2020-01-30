Жителям Кыштыма помогут вернуть банковскую страховку на основании закона «О защите прав потребителей»

Сегодня, 11:26 Категория: Общество

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Сегодня, 3 февраля, для жителей Кыштыма начала работу «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей. При возникновении проблем, связанных с получением финансовых услуг, заключением кредитных договоров, соблюдением правил страхования и использованием кредитных карт, можно позвонить по телефону 8-951-799-08-96. На вопросы ответит специалист кыштымского филиала Центра гигиены и эпидемиологии по Челябинской области Альфия Ахметвалеева.

«Горячая линия» продлится по 17 февраля.

Как сообщили сайту «КР» в управлении Роспотребнадзора, в последние годы взыскать стоимость страховки непросто. Но если обратиться в банк в течение 14 дней после подписания договора страхования, то страховка возвращается в любом случае. Такая норма закреплена в подзаконных актах и подлежит применению на всей территории России.

Конечно, банк может отказать заемщику в использовании своего законного права на возврат страховки, проигнорировав заявление. В таком случае потребитель может рассчитывать получить в суде тройной размер начисленной страховки.

Порядок действий следующий:

– написать заявление в свободной форме с требованием о расторжении договора страхования и возврате уплаченной суммы страховки ив банк и в страховую компанию;

– сдать заявление и получить на своём экземпляре отметку о принятии банком/страховой этого заявления. На отметке обязательно должна стоять дата.

В суде данное заявление станет главным доказательством уведомления ответчика в надлежащий срок.

Часто гражданам отказывают в принятии подобных заявлений. Тогда обращения нужно отправить через почту заказными письмами с уведомлением по юридическим адресам организаций.

Затем нужно подготовить исковое заявление и подать его в суд по месту прописки или временной регистрации.

Закон «О защите прав потребителей» также можно применять в спорах жилищно-коммунального хозяйства, с застройщиками и страховыми компаниями.