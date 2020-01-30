На Урале продаются три необычных автомобиля

Вчера, 16:47 Категория: Общество

281

0

Фото предоставлено пресс-службой портала Drom.ru. Кабриолет Hanomag Typ 13

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе автомобильного портала Drom.ru, сейчас на Урале продают три необычных машины. Владельцы придали автомобилям индивидуальность и создали из них уникальные вездеходы. Когда такие машины появляются на дороге – невозможно остаться равнодушными.

За 300 тысяч рублей в Екатеринбурге продаётся редкий немецкий кабриолет Hanomag Typ 13, выпущенный в 1940 году. Таких автомобилей было произведено чуть больше 1,5 тысяч. Сейчас бренда Hanomag не существует. Typ 13 фактически последняя модель легкового автомобиля данного производителя.

В Тюмени собрали красивый вездеход «Лайка-02» с дверями «крылья чайки». Про своё творение владелец пишет: «Вездеход гусеничный, всесезонный, плавающий. Для охоты, рыбалки и просто чтобы «выпустить пар». Преодолевает любые препятствия: снег, грязь, болота, водоемы». Цена вопроса тоже 300 тысяч рублей.

Прямой конкурент «Лайки» – гусеничный ВАЗ 2106. Он также выставлен на продажу в Тюмени за 299 тысяч рублей. Правда, машина больше похожа на танк, чем на внедорожник.

«Двигатель родной ВАЗовский, две коробки передач от ВАЗа, с приводом через цепь. Натяжители траков», – говорится в объявлении.