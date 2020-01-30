Жители Кыштыма приходят на помощь детям. Объявлена благотворительная акция

Вчера, 14:29 Категория: Общество

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Жительница Кыштыма Светлана Глазкова организовала благотворительную акцию «Коробка храбрости» для детей, которые находятся на лечении в онкогематологическом отделении Челябинской областной клинической больницы.

– Сердце сжимается от боли, когда видишь, что ни в чём не повинные малыши страдают смертельными заболеваниями. Хочется помочь каждому, но делать это в одиночку сложно. Поэтому я объявила такую акцию, – сказала сайту «КР» Светлана. – Вы не представляете, сколько в нашем городе добрых и отзывчивых людей.

В прошлом году, благодаря помощи неравнодушных кыштымцев, Светлана вместе с мужем не раз увозили для маленьких пациентов полную машину различных вещей.

В этом году было решено повторить благотворительный сбор по трём направлениям. Деньги не собираются. Принимаются средства гигиены, подгузники, бумажные салфетки, стиральные порошки, моющие средства для отделения больницы. Дети будут рады игрушкам, играм, головоломкам. Более подробный список необходимых вещей можно посмотреть по ссылке https://vk.com/topic-183680687_42993847

Для акции «Хобби маркет» благотворительного движения «Искорка Фонд», принимаются изделия рукодельниц. Они будут проданы на ярмарке, а вырученные деньги перечислят детям.

Также проводится сбор пластиковых крышек. На первый взгляд кажется, что это мелочь. Но оказывается, они могут спасти жизни. Пластик сдают на переработку, а средства, полученные за них, тоже направляют пациентам.

Вещи, творческие изделия и крышечки Светлана Глазкова будет принимать до конца февраля. Желающие помочь могут написать девушке ВКонтакте https://vk.com/id162198344 и договориться о дате и времени передачи посылок для деток, которые храбро ведут борьбу с заболеваниями.